Людина вперше в історії заразилася смертельним для рослин грибком
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Sky News
В Індії зареєстрували перший в історії випадок зараження людини грибком Хондростереум пурпуровий (Chondrostereum purpureum). Досі він уражував тільки рослини і викликав у них смертельну хворобу сріблястого листя.
Про це пише Sky News.
Хворобу виявили у 61-річного чоловіка, який працював рослинним мікологом. Протягом трьох місяців у нього були кашель, втома, труднощі з ковтанням і хриплий голос.
Під час огляду лікарі знайшли у трахеї чоловіка абсцес — гнійник. Медики довго не могли зрозуміти, у чому причина хвороби. Але врешті зʼясували, що винен Chondrostereum purpureum.
Цей випадок викликав занепокоєння у фахівців, оскільки через кліматичну кризу деякі грибки можуть стати більш стійкими та навчитися виживати в організмі людей.
- За підрахунками вчених, існують від 2,2 до 165 мільйонів видів грибів, але науковці вже знайшли й описали лише 150 тисяч видів.