Верещук: Україна готова забрати депортованих дітей-сиріт на кордоні росії з будь-якою країною ЄС

Новини

Віцепремʼєр-міністр України Ірина Верещук заявила, що Україна готова забрати депортованих дітей-сиріт на кордоні рф і будь-якої країни ЄС.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

За словами Верещук, наразі процес повернення є дуже складним, довготривалим та точковим. Станом на 30 березня з території рф вже вдалося забрати 327 дітей. Якщо у малюків є батьки, то цим займаються вони, а у випадку дітей-сиріт поверненням має опікуватися держава.

«Як представник уряду я офіційно висловлюю готовність забрати всіх наших дітей-сиріт. Для цього пропоную наступний механізм. За посередництва міжнародних організацій — ООН, МКЧХ чи іншої — ми готові приїхати в будь-яку європейську країну на кордон з рф. До прикладу, в Естонію, у Нарву. І там забрати всіх українських сиріт, яких зараз незаконно утримує росія», — зазначила віцепремʼєр.