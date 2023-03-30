Верещук: Україна готова забрати депортованих дітей-сиріт на кордоні росії з будь-якою країною ЄС
- Автор:
- Анна Холоднова
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Віцепремʼєр-міністр України Ірина Верещук заявила, що Україна готова забрати депортованих дітей-сиріт на кордоні рф і будь-якої країни ЄС.
Про це вона сказала в ефірі телемарафону.
За словами Верещук, наразі процес повернення є дуже складним, довготривалим та точковим. Станом на 30 березня з території рф вже вдалося забрати 327 дітей. Якщо у малюків є батьки, то цим займаються вони, а у випадку дітей-сиріт поверненням має опікуватися держава.
«Як представник уряду я офіційно висловлюю готовність забрати всіх наших дітей-сиріт. Для цього пропоную наступний механізм. За посередництва міжнародних організацій — ООН, МКЧХ чи іншої — ми готові приїхати в будь-яку європейську країну на кордон з рф. До прикладу, в Естонію, у Нарву. І там забрати всіх українських сиріт, яких зараз незаконно утримує росія», — зазначила віцепремʼєр.
- На тимчасово окупованих територіях та в росії перебувають 4 390 українських статусних дітей — це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
- 29 березня Верещук заявила, що українські та міжнародні правоохоронці знають прізвища російських громадян, що вирішили всиновити українських дітей-сиріт, яких незаконно вивезли з окупованих територій.