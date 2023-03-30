Суд Москви арештував журналіста The Wall Street Journal. Йому загрожує до 20 років увʼязнення

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The Wall Street Journal

Лефортовський суд Москви відправив у СІЗО американського журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича терміном до 29 травня 2023 року. Йому закидають шпигунство і збір інформації про секретне підприємство, за що загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі.

Про це повідомляють Медиазона та Meduza.

Гершкович їздив до Єкатеринбурга, працюючи над матеріалом про ставлення росіян до війни та про вербування місцевих жителів до «ПВК Вагнера», а також відвідав Нижній Тагіл, де розташоване оборонне підприємство «Уралвагонзавод».

Як зазначає CNN, Гершкович став першим американським журналістом, затриманим у росії за звинуваченням у шпигунстві, з 1986 року.

Міжнародна організація «Репортери без кордонів» вважає, що затримання Гершковича — це «відплата» за його роботу над розслідуванням діяльності «ПВК Вагнера», а The Wall Street Journal заявили, що «глибоко стурбовані безпекою» свого журналіста, і вимагають звільнити його.