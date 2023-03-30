З 1 квітня в Україні запрацює електронний рецепт. Він знадобиться для купівлі більшості ліків

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

З 1 квітня в аптеках можна буде придбати рецептурні ліки і за паперовим, і за електронним рецептом. До рецептурних ліків належать близько 60% усіх ліків в Україні.

Про це пише пресслужба Міністерства охорони здоровʼя.

«Рецептурними є близько 60% зареєстрованих в Україні лікарських засобів, саме на них потрібен рецепт лікаря. Решту ліків, які не потребують обовʼязкового призначення лікарем, ви зможете, як і раніше, придбати в аптеці без спеціального рецепта», — йдеться у повідомленні.

Рецепт треба буде для купівлі:

антибіотиків;

протисудомних засобів;

гормональних препаратів (у тому числі й протизаплідних);

препаратів для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб;

деяких антигельмінтних препаратів;

деяких антигістамінних засобів;

кроворозріджуючих препаратів;

антидепресантів, нейролептиків та релаксантів;

стероїдних лікарських засобів;

деяких ліків проти болю, кашлю, заспокійливих.

У МОЗ наголошують, що не розширюють список рецептурних ліків. Усі ті, які раніше продавалися без рецепта, такими і залишаються. Щоб дізнатися, які ліки потребують рецепта, потрібно відкрити інструкцію на сайті Державного реєстру лікарських засобів.