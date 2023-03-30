З 1 квітня в Україні запрацює електронний рецепт. Він знадобиться для купівлі більшості ліків
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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В'ячеслав Ратинський / УНІАН
З 1 квітня в аптеках можна буде придбати рецептурні ліки і за паперовим, і за електронним рецептом. До рецептурних ліків належать близько 60% усіх ліків в Україні.
Про це пише пресслужба Міністерства охорони здоровʼя.
«Рецептурними є близько 60% зареєстрованих в Україні лікарських засобів, саме на них потрібен рецепт лікаря. Решту ліків, які не потребують обовʼязкового призначення лікарем, ви зможете, як і раніше, придбати в аптеці без спеціального рецепта», — йдеться у повідомленні.
Рецепт треба буде для купівлі:
- антибіотиків;
- протисудомних засобів;
- гормональних препаратів (у тому числі й протизаплідних);
- препаратів для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб;
- деяких антигельмінтних препаратів;
- деяких антигістамінних засобів;
- кроворозріджуючих препаратів;
- антидепресантів, нейролептиків та релаксантів;
- стероїдних лікарських засобів;
- деяких ліків проти болю, кашлю, заспокійливих.
У МОЗ наголошують, що не розширюють список рецептурних ліків. Усі ті, які раніше продавалися без рецепта, такими і залишаються. Щоб дізнатися, які ліки потребують рецепта, потрібно відкрити інструкцію на сайті Державного реєстру лікарських засобів.
- З листопада 2022 року наркотичні лікарські засоби почали відпускати за електронним рецептом.
- З 1 серпня 2022 року в Україні антибіотики продають тільки за е-рецептом. Щоб отримати рецепт на ліки, необхідно звернутись до свого сімейного лікаря або до будь-якого іншого в медичному закладі, отримати електронний рецепт на діючу речовину та забрати ліки в аптеці.