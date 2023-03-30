Опитування: 90% українських підлітків хочуть бути корисними під час відбудови країни

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Олег Петрасюк / «Бабель»

Девʼяносто відсотків українських підлітків прагнуть бути корисними під час відбудови України.

Про це йдеться в опитуванні благодійного фонду «Клуб Добродіїв».

Під час повномасштабної війни 43% опитаних підлітків вже долучалися до волонтерства: збирали кошти для Збройних сил України, плели маскувальні сітки, пакували допомогу чи готували та роздавали їжу. До того ж молоді люди вважають, що під час відбудови країни можуть стати корисними, розвиваючи економіку та інфраструктуру, зокрема через волонтерську діяльність.

Попри те, що війна — ключова причина занепокоєння підлітків, 93% з них вірять у себе та власні сили й вважають, що докладають зусиль для самореалізації, а майже 70% знають, ким хочуть стати в майбутньому, хоча й не бачать зараз можливості планувати на довгий період. Водночас молодь прагне відчувати більшу підтримку своїх починань: 59% підлітків хотіли б, аби батьки, друзі чи викладачі підтримували їх сильніше.