Microsoft показуватиме рекламу в чат-боті Bing, що на основі штучного інтелекту

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Microsoft проекспериментує з розміщенням реклами у відповідях Bing Chat — нового пошуковика на основі штучного інтелекту. Користувачі бачитимуть спонсоровані відповіді на свої запити.

Про це пише The Verge.

Це працюватиме так: ви вводите запит у Bing Chat і отримуєте відповідь з рекламними вставками, які маркуються позначкою AD. Якщо наведете курсор на позначку, то побачите більше посилань від рекламодавця.

Утім, такі спонсоровані оголошення не можна буде заблокувати. Водночас поки що не відомо, яким насправді буде обсяг реклами під час роботи з Bing Chat і чи відповідь на запит буде власне від вебсайту чи рекламодавця. Тобто питання балансу рекламних і нерекламних відповідей залишається відкритим.

Одні вважають, що такий експеримент дозволить краще монетизувати вебсайт, тоді як інші нарікають на збільшення когнітивного навантаження через рекламу.