Ілон Маск став найпопулярнішою людиною у Twitter. Медіа писали, що спеціально під нього створювали алгоритм

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Мільярдер, власник компанії Twitter Inc. Ілон Маск став найпопулярнішою людиною в соцмережі Twitter, посунувши колишнього президента США Барака Обаму.

Як пише The Verge, на Маска зараз підписані 133 068 709 акаунтів, а на Обаму — 133 042 819.

Видання зазначає, що кількість підписників Маска різко зросла після того, як він купив Twitter Inc. Ще в червні минулого року Маск мав 100 мільйонів підписників, але після покупки компанії він почав повідомляти у своєму акаунті про різні зміни в соцмережі та запускати опитування, які впливали на важливі рішення. Наприклад, зняття бану з Дональда Трампа. Скоріше за все, така комунікація і вплинула на зростання популярності Маска у Twitter.