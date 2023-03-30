У Китаї показали робота-гуманоїда, який працюватиме на космічних станціях
- Автор:
- Ліза Бровко
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Weibo / China航天
Китайці представили людиноподібного робота з назвою Taikobot, який допомагатиме тайконавтам і обслуговуватиме космічну станцію, коли на ній не буде людей.
Про це пишуть на офіційному акаунті Китайської аерокосмічної науково-технічної корпорації.
Робот-гуманоїд уміє навіть літати — він легкий і гнучкий. Його зріст — близько 1,7 метра, а вага — лише 25 кілограмів. Завдяки цьому зменшуються витрати на запуск, і збільшується безпека співпраці Taikobot з людиною.
Головними завданнями робота будуть автономне обслуговування космічної станції, допомога тайконавтам у кабіні та підготовка станції перед візитами екіпажів.
- Нещодавно компанія Tesla показала відео з роботами-гуманоїдами Optimus. Вони, за словами Ілона Маска, працюють на базі найрозвиненішого штучного інтелекту, який наразі існує.