Новим керівником патрульної поліції Києва став Ярослав Курбаков
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- Анна Холоднова
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Facebook / Поліція Києва
Новим керівником патрульної поліції Києва став майор поліції Ярослав Курбаков.
Його сьогодні колективу представив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції. З березня 2020 року до цього часу Курбаков обіймав посаду заступника начальника управління — начальника відділу чергової служби управління. У поліцію він прийшов у 2015 році і починав з інспектора.
Курбаков також був начальником інструкторського відділу управління організації діяльності стройових підрозділів Департаменту патрульної поліції, командиром батальйону патрульної поліції в Черкаській області та заступником командира батальйону із забезпечення супроводження Департаменту патрульної поліції.
У коментарі «Бабелю» попередній керівник патрульної поліції столиці Юрій Зозуля підтвердив, що звільнився.
- Юрій Зозуля народився та жив у Києві, а згодом навчався у Польщі, а також в Академії МВС. Був заступником командира третього батальйону Головного управління патрульної поліції Києва, очолив патрульну поліцію Львова, а потім і Києва.