Швейцарія приєдналася до десятого пакета санкцій Євросоюзу проти рф

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Швейцарія приєдналася до 10-го пакета санкцій Європейського Союзу проти росії. Обмеження набувають чинності 29 березня о 20:00.

Про це повідомляється на сайті федерального уряду Швейцарської Конфедерації.

Санкції включають заборону російським громадянам працювати в керівних органах власників або операторів критичної інфраструктури.

Ідеться також про обмеження на різні види експорту, зокрема товари подвійного призначення, товари, які сприяють військовому та технологічному вдосконаленню або розвитку сектора оборони та безпеки росії.

Також останній пакет посилює обмеження на імпорт товарів, що мають економічне значення для рф.

25 лютого Європейський Союз ухвалив десятий пакет санкцій, запроваджених через незаконне вторгнення росії до України. Загалом обмеження запроваджено проти 87 фізичних і 34 юридичних осіб. ЄС заборонив імпорт із росії синтетичного каучуку та бітуму, а також транзит через росію товарів подвійного призначення. Раніше заборона стосувалася лише експорту. Також громадянам росії заборонено керувати організаціями, які є операторами критичної інфраструктури Євросоюзу.

На території ЄС заборонено мовлення радіо «Спутник» і телеканалу RT Arabic. Окрім того, під санкції потрапили три російські банки, назви яких поки не оголосили. Раніше західні ЗМІ з посиланням на джерела писали, що це можуть бути «Тинькофф», Альфа-банк і Росбанк.