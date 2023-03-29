Дослідження: Тіла людей із психічними захворюваннями старші за свій реальний вік

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Нове дослідження показало, що люди з психічними розладами мають підвищені біологічні маркери старіння.

Про це пише IFL Science.

Науковці проаналізували 168 різних продуктів метаболізму в крові 110 780 учасників дослідження. Вони повʼязали ці дані з інформацією про психічні захворювання в анамнезі.

Виявилося, що у людей із психічними захворюваннями маркери крові були гіршими, ніж очікувалося у їхньому віці. Наприклад, у людей з біполярним розладом вони показували вік приблизно на два роки старше реального.

Якщо вченим вдасться визначити механізм такого старіння, це може допомогти знайти інші способи лікування людей з психічними захворюваннями.