Disney ліквідувала підрозділ метавсесвіту. Звільнили всіх, окрім керівника

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The Walt Disney Company звільнила 50 співробітників, які працювали у підрозділі метавсесвіту, над яким компанія почала працювати у 2021 році.

Рол це пише The Wall Street Journal.

Колишній генеральний директор Disney Боб Чапек створив підрозділ, зосереджений на стратегії метавсесвіту компанії, на чолі з Майком Вайтом.

Нині усіх 50 працівників підрозділу звільнили, а Вайта залишили в компанії, але невідомо у якій ролі.

Disney ніколи чітко не окреслювала, що планує робити з метавсесвітом, але Чапек під час звіту про прибутки 2021 року сказав, що компанія створює «незрівнянні можливості» для взаємодії з їхніми продуктами та платформами.

«Достатньо сказати, що наші зусилля на сьогодні є лише прологом до того часу, коли ми зможемо ще тісніше поєднати фізичний і цифровий світи, дозволяючи розповідати історії без кордонів у нашому власному метавсесвіті Disney», — казав Чапек.

У листопаді на посаду гендиректора раптово повернувся Боб Айгер, який керував компанією від 2005 до 2020 року. У лютому він повідомив, що Disney звільнить 7000 працівників від загальної кількості — 220 тисяч людей.

Айгер сказав, що реструктуризація «націлена на економію коштів у розмірі $5,5 мільярдів у всій компанії». Disney очікує, що ця економія повністю матеріалізується до кінця 2024 фінансового року.