Проєкт Gulagu.net припиняє евакуацію російських військових за кордон. Один з підопічних зізнався у причетності до воєнних злочинів
- Автор:
- Анна Холоднова
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Засновник Gulagu.net, правозахисник Володимир Осєчкін оголосив, що його проєкт тимчасово зупиняє евакуацію за кордон російських військових, які виступають проти війни рф в Україні.
Це сталося після того, як їхній підопічний — колишній російський десантник Павло Філатьєв, якого евакуювали за кордон, зізнався у причетності до воєнних злочинів.
У 2022 році Gulagu.net допоміг йому виїхати з росії та опублікувати книгу «ZOV 56» про війну в Україні. Але свою причетність до воєнних злочинів Філатьєв приховав.
«Як зʼясував шведський журналіст Ерік де ла Регера, на момент написання нам листів наприкінці липня 2022 року, його перших інтервʼю нам у серпні та наступних зустрічей з журналістами у Франції, Павло Філатьєв знав про те, що низка затриманих ним і його товаришами по службі з ВДВ українців у подальшому були розстріляні і повішені, тобто вбиті», — йдеться у повідомленні проєкту Gulagu.net.
За словами Філантьєва, про страти йому розповіли колишні товариші по службі після виходу книги. Проте російський військовий відмовився добровільно давати свідчення українським прокурорам та слідчим у посольстві в Парижі.
«З урахуванням цієї ситуації та негативного досвіду ми тимчасово зупиняємо програму сприяння евакуації осіб, які мають пряме відношення до російської армії та силових підрозділів», — заявив Володимир Осєчкін.
Він додав, що має намір скласти повноваження керівника фонду New dissidents foundation, який займається евакуацією з росії.
- У січні 2023 року росіянин Андрій Медвєдєв, який є колишнім командиром з «ПВК Вагнера», незаконно перетнув кордон та попросив про притулок. Володимир Осєчкін повідомив, що Медвєдєв перейшов кордон з Норвегією в районі населеного пункту Нікель Мурманської області. Згодом «вагнерівцю» висунили звинувачення в насильстві — він побився біля пабу в Осло.
- Медведєва відпустили 22 лютого, після того як допитали про інцидент. На допиті він дав свідчення, однак не визнав себе винним.