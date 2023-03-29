Міністр оборони Резніков: Контрнаступ України почнеться в найближчі місяці на кількох напрямках

Новини

Getty Images / «Бабель»

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що контрнаступ української армії почнеться у найближчі місяці. У ньому братиме участь західна техніка.

Про це він розповів в інтервʼю естонському виданню ERR.

Міністра запитали про те, коли в Україні зможуть побачити в бою західні танки. Він відповів, що Генштаб готується застосувати їх для контрнаступу.

«Це залежить від того, який момент буде найбільш підходящим, як вони вирішать. Також все залежить від погодних умов. Навесні наша земля дуже волога. Можна використовувати тільки гусеничну техніку. Думаю, у квітні-травні ми їх побачимо», — пояснив Резніков.

Він висловив сподівання, що цього року Україну чекають позитивні зміни.