Politico: Ексдержсекретар США Майк Помпео приїде в Україну. Його називають ймовірним кандидатом у президенти
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / Anna Moneymaker / Staff
Колишній державний секретар США за часів Трампа Майк Помпео планує прибути до України 3 квітня, щоб продемонструвати свою підтримку Києва на тлі президентських виборів у 2024 році.
Про це пише Politico.
Поки що не відомо, який буде маршрут у Помпео і які зустрічі він проведе, зокрема, чи зустрінеться політик із президентом Володимиром Зеленським.
Майка Помпео вважають одним із ймовірних кандидатів у президенти США від республіканців, проте сам він цього ще не підтвердив.
Ця поїздка дасть американському політику можливість продемонструвати свою підтримку України й відмежуватися від таких кандидатів, як Дональд Трамп і губернатор Флориди Рон Десантіс, які відомі своїм скептичним ставленням до військової допомоги Києву.
- Губернатор Флориди та ймовірний кандидат від республіканців на наступних виборах президента США Рон Десантіс нещодавно заявив, що захист кордонів України не є життєво важливим інтересом США, а війна в Україні — це «територіальна суперечка». Утім, уже за кілька днів він змінив свою позицію та назвав президента рф володимира путіна «воєнним злочинцем».
- Заяви Десантіса про Україну збігаються з поглядами експрезидента США Дональда Трампа. Колишній американський лідер часто повторює, що «обидві сторони втомлені та готові укласти угоду» та що «смерть і руйнування мають закінчитися зараз». Трамп уже заявляв, що дозволив би росії «заволодіти» частинами України в межах домовленості. Десантіс офіційно не заявляв про намір балотуватися від Республіканської партії, але в приватних розмовах казав, що планує взяти участь у президентських виборах. У США його ставлять за рейтингами на один рівень із Дональдом Трампом.