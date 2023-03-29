Politico: Ексдержсекретар США Майк Помпео приїде в Україну. Його називають ймовірним кандидатом у президенти

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Колишній державний секретар США за часів Трампа Майк Помпео планує прибути до України 3 квітня, щоб продемонструвати свою підтримку Києва на тлі президентських виборів у 2024 році.

Про це пише Politico.

Поки що не відомо, який буде маршрут у Помпео і які зустрічі він проведе, зокрема, чи зустрінеться політик із президентом Володимиром Зеленським.

Майка Помпео вважають одним із ймовірних кандидатів у президенти США від республіканців, проте сам він цього ще не підтвердив.

Ця поїздка дасть американському політику можливість продемонструвати свою підтримку України й відмежуватися від таких кандидатів, як Дональд Трамп і губернатор Флориди Рон Десантіс, які відомі своїм скептичним ставленням до військової допомоги Києву.