В Угорщині назвали причини, через які поки не ратифікують вступ Швеції до НАТО

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Reuters

В угорському уряді назвали три причини, чому Угорщина поки не ратифікує вступ Швеції до НАТО. Там вважають, що шведам не вистачає «поваги» до Угорщини, а також існує «вороже ставлення».

Про це написав речник угорського уряду Золтан Ковач у своєму блозі на сайті About Hungary.

За його словами, Швеція постійно «підриває відносини» з Угорщино. Нещодавно політичний директор офісу премʼєра Балаш Орбан звинувачував Швецію в тому, що країна неодноразово намагалася «вдарити» по Угорщині через дипломатичні канали.

«Існує задеклароване і відкрите вороже ставлення, яке тривало роками, ще до нинішніх подій», — пише речник угорського уряду.

Також він пише, що у Швеції існує «уявна моральна вищість, яка викликає сміх».

«Я хотів би любʼязно нагадати шановному читачеві, що не «ксенофобська» угорська держава і не її «деспотичний режим» відкрито спалили Коран посеред переговорного процесу щодо вступу Швеції до НАТО, процесу, в якому брала участь велика мусульманська держава», — написав речник.

Третьою причиною, за словами Ковача, є «брак поваги». Він зазначив, що Угорщина хотіла відправити парламентську делегацію до Швеції, щоб обговорити питання вступу, але там відмовилися від такого візиту.

«Час не чекає, і оскільки безпека регіону висить на волосині, в інтересах усіх було б, щоб шведи почали підтримувати наші спільні цілі. Але, схоже, вони поки що не відпускають цю образу», — зазначив Ковач.