У Києві зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру

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Шепєлєв Олександр / УНІАН

У Києві в середу, 29 березня, зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру — 17 м/с (61 км/год).

Про це Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила 29 березня.

Така швидкість — це повтор попереднього максимального значення, яке зареєстрували у 2022 році. Історичний рекордний максимум швидкості вітру в столиці дорівнює 25 м/с (90 км/год) і утримується з 20 березня 1881 року.