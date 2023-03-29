Міноборони до кінця травня завершить наступний етап випробування жіночої військової форми

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Міністерство оборони до кінця травня завершить наступний етап випробування жіночої військової форми українських виробників. Про це відомство повідомило 29 березня.

Представники Міністерства зустрілися з представниками вітчизняних виробників та громадських організацій, обговорили результати першого етапу експериментального носіння нових зразків жіночої форми. На зустрічі запропонували зміни до нинішньої моделі літньої форми — з урахуванням особливостей анатомії жіночої фігури. Також на зустрічі показали чотири нові зразки літнього однострою.

За результатами вирішили виготовити нову партію зразків форми для передачі в підрозділи. Очікується, що її випробування завершиться до кінця травня. Окрім того, зараз у війську тривають випробування жіночої білизни, наданої громадськими організаціями Forma two та «Смілива Україна».

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що, окрім зручної форми, триває робота щодо забезпечення жінок бронежилетами з урахуванням фізіологічних особливостей. Експериментальний зразок бронежилета для жінок уже розробили, і провели низку робочих зустрічей із представниками потенційних виробників, які можуть їх виготовити. Після успішних польових випробувань бронежилети передадуть у ЗСУ.

На сьогодні в ЗСУ служить 41 тисяча жінок, ще близько 19 тисяч — цивільні працівниці, які працюють задля потреб армії. Безпосередньо в бойових діях бере участь близько пʼяти тисяч жінок.