Twitter отримає дані від GitHub після витоку коду. Компанія виграла суд
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Videvo
Twitter виграла суд за запитом до одного з найбільших вебсервісів для спільної розробки програмного забезпечення GitHub, куди невідомий користувач злив частину вихідного коду соцмережі. Тепер платформа повинна передати особисту інформацію облікового запису, який опублікував код.
Про це пише Bloomberg.
Федеральний суд Каліфорнії зобовʼязав вебсервіс GitHub до 3 квітня передати дані користувача під ніком FreeSpeechEnthusiast, який злив вихідний код Twitter — компанії Ілона Маска, оскільки невідомий порушив закон про захист авторських прав у цифрову добу.
Щодо ніку цього невідомого користувача (перекладається як «ентузіаст свободи слова»), то він може бути насмішкою власне над Ілоном Маском, який обіцяв принести у Twitter свободу слова.
- Компанія Twitter раніше звернулася до GitHub з вимогою видалити код, а потім через суд ідентифікувати користувача, який його злив, та отримати дані про всіх, хто переглядав чи завантажував код. До того ж Twitter проводить внутрішнє розслідування, вважаючи, що опублікувати код міг один зі звільнених співробітників.
- Наприкінці лютого Twitter звільнила щонайменше 200 співробітників. Це близько 10% із приблизно двох тисяч, які все ще працюють у компанії. Нагадаємо, що в жовтні 2022 року, коли американський мільярдер Ілон Маск придбав соцмережу, там було 7 500 працівників.