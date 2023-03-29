Adidas просить владу США втрутитися і не дозволити руху BLM зобразити три смуги на своєму логотипі

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Компанія Adidas звернулася до Управління з товарних знаків США з проханням відхилити запит на новий логотип від руху Black Lives Matter. Там кажуть, що зображення трьох смуг на логотипі можуть ввести людей в оману.

Про це пише The Guardian.

На думку компанії, дизайн логотипу BLM із трьома жовтими смугами створить певну плутанину із товарами від Adidas. Там також хочуть, що BLM не використовували цей знак на своєму фірмовому одязі.

The Guardian

В Adidas наголосили, що використовують свій логотип з 1952 року, і відтоді він отримав «міжнародну популярність та величезне суспільне визнання».

Adidas подала понад 90 позовів і підписала понад 200 угод про врегулювання, повʼязаних із товарним знаком із трьома смугами.