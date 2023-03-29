Володимир Зеленський запрошує лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Україну
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Україну. Про це він заявив в інтервʼю Associated Press.
«Ми готові бачити його тут. Я хочу поговорити з ним. Я спілкувався з ним до повномасштабної війни. Але за весь цей рік, більше року, у нас не було контактів», — зазначив Зеленський.
Президент України спілкувався з головою КНР до початку повномасштабної війни. Він неодноразово казав, що хоче говорити з Сі Цзіньпіном. Очікувалося, що після березневого візиту лідера Китаю в Москву відбудеться розмова між ним і Зеленським, але в Офісі президента заявили, що з організацією виникли певні складнощі через позицію Китаю.
Також Зеленський казав, що досі не отримав від китайської сторони пропозицій зустрітися з Сі Цзіньпіном, хоча українська сторона через дипломатичні канали давала прямі сигнали.
- 20—22 березня президент Китаю Сі Цзіньпін відвідав з офіційним візитом Москву. Два дні тривали його перемовини з президентом рф володимиром путіним. За результатами зустрічі сторони опублікували спільні заяви, в яких йшлося про нарощування торгівлі та співпраці в усіх сферах. Щодо України, то Китай знову закликав до миру та перемовин, а також наголосив, що принципи Статуту ООН мають виконуватися.
- У грудні 2022 року Сі Цзіньпін назвав війну в Україні «українською кризою». Також лідер Китаю заявив, що сподівається на «всебічний діалог сторін» і «вирішення питання політичними засобами».