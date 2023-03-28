Міністр оборони США: ЗСУ мають хороші шанси на успішний контрнаступ навесні
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- Анна Холоднова
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Reuters / «Бабель»
Збройні сили України мають дуже хороші шанси на успішний контрнаступ навесні цього року.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час слухань у комітеті Сенату США.
За його словами, Україна значно виснажила російські війська, а західне озброєння допоможе ЗСУ піти у контрнаступ.
«Українці завдали росіянам значних втрат, і ті виснажили свої запаси бронетехніки так, як ніхто ніколи не міг собі уявити. І тепер ми бачимо, як росія розконсервовує танки Т-54 і Т-55 через рівень втрат, яких завдали українці», — сказав глава Пентагону.
Остін також зазначив, що навесні буде активізація бойових дій, оскільки умови для маневру покращаться.
«Я думаю, що Україна матиме дуже хороші шанси на успіх», — додав міністр оборони США.
- 25 березня заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала українців дотримуватись режиму «інформаційної тиші» та не поширювати інформацію про можливий контрнаступ Сил оборони.