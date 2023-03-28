Уряд схвалив залучення другого гранту від США та партнерів на $2,7 млрд
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / Денис Шмигаль
Кабінет міністрів схвалив залучення другого гранту від США у розмірі $2,5 млрд. Кошти пройдуть через проєкт Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку. Додаткові $150 млн нададуть інші партнери, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
У Міністерстві фінансів додали, що залучені кошти спрямують на відшкодування витрат держбюджету для забезпечення нагальних соціальних витрат.
Зокрема, йдеться про пенсійні виплати, підтримку окремих програм соціальної допомоги (допомога малозабезпеченим сімʼям, дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства, виплати ВПО, субсидії для оплати житлово-комунальних послуг; допомога у звʼязку з вагітністю і пологами, при народженні дитини, при усиновленні, допомога на дітей одиноким матерям), а також оплату відповідним працівникам державних органів, працівникам сфери освіти, виплати працівникам ДСНС та на оплату медичних послуг за програмою медгарантій.
- 30 червня 2022 року до державного бюджету України надійшов ґрант від США на $1,3 млрд.