NYT: Пентагон розробляє колоду гральних карт, яка допоможе українцям розпізнавати зброю НАТО

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The New York Times

Пентагон розробляє колоду гральних карт, яка допоможе, зокрема, українським військовим розпізнавати озброєння країн НАТО.

Про це пише New York Times з посиланням на Управління підготовки кадрів та розробки військових доктрин армії США.

За словами речника відомства Ендрю Харшбаргера, ідея полягає в тому, щоб допомогти солдатам швидко виявляти вороже обладнання та відрізняти його від західної зброї на полі бою.

На гральних картах зображені 52 танки, бронетранспортери, вантажівки, артилерійські системи та інше озброєння НАТО. Також у наборі є два джокери. На кожній карті є фото озброєння, його назва, країна, де воно виробляється, країни експорту та основні види снарядів.

The New York Times

Зенітна установка Gepard німецького виробництва — це сімка пік. На шістці треф зображена ракетно-артилерійська система M142 HIMARS. Французька САУ Caesar — це двійка. Червова вісімка в новій колоді — танки Leclercs. Франція досі не визначилася, чи відправляти їх в Україну.

Карти надрукують протягом квітня. За словами посадовців, вони будуть доступні для американських та українських військ, а також для армій НАТО.