Синод ПЦУ створив релігійну організацію в Почаївській лаврі та призначив свого архімандрита

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Синод ПЦУ утворив релігійну організацію у Почаївській лаврі, яка наразі перебуває в оренді в Української православної церкви Московського патріархату.

Рішення Синоду ПЦУ ухвалили 28 березня.

«У складі Тернопільської єпархії Православної церкви України було утворено релігійну організацію «Почаївська Свято-Успенська лавра Тернопільської єпархії ПЦУ», — йдеться у повідомленні.

Священноархімандритом затвердили митрополита Тернопільського і Кременецького Нестора.

Засідання Синоду відбулося 28 березня у резиденції предстоятеля ПЦУ при Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі. У ньому взяли участь девʼять членів.