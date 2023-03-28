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Screen grab / Reuters

Пірати напали на судно Данії у Гвінейській затоці. Звʼязку з екіпажем немає

У Гвінейській затоці пірати захопили датське судно під прапором Ліберії. Представник судноплавної компанії Monjasa говорить, що корабель не виходить на звʼязок.

Про це пише Reuters.

Нафтохімічний танкер стояв західніше від порту Пуент-Нуар у Республіці Конго, коли на нього напали пірати. Попередньо, 16 членів екіпажу ховаються в одній з безпечних кают. Судном керує дубайська компанія Montec Ship Management, яка належить Monjasa.

Montec вже повідомила про напад у Центр морського співробітництва під головуванням Військово-морських сил Великої Британії та Франції, які відповідають за безпеку в Гвінейській затоці.