Новини

«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на Великодні свята

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Pixabay

«Укрзалізниця» збільшила кількість рейсів до Великодня та травневих свят, повідомляє пресслужба компанії.

Додаткові рейси зʼєднають Київ та шість великих міст України.

Також потяг № 167/168 сполучить Львів з Одесою 1, 2, 9, 15, 17 квітня. Відправлення зі Львова о 08:50, з Одеси о 10:14.

Квитки вже доступні в застосунку «Укрзалізниці», у чат-боті та на сайті, а також у касах вокзалів.