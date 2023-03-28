Goldman Sachs: Штучний інтелект ставить під загрозу 300 млн робочих місць

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Дослідження Goldman Sachs свідчить, що досягнення в галузі штучного інтелекту можуть призвести до автоматизації чверті роботи, що виконується в США та Єврозоні. Технології можуть збільшити світовий ВВП на 7%, але й призвести до автоматизації людської праці, що скоротить робочі місця, пише Financial Times.

Генеративні системи штучного інтелекту, такі як ChatGPT, які можуть створювати контент, що не відрізняється від людської праці, можуть спричинити бум продуктивності, який зрештою за 10 років збільшить щорічний глобальний валовий внутрішній продукт на 7%.

Водночас такі технології можуть призвести до «значних потрясінь» на ринку праці, піддавши автоматизації роботу 300 млн штатних працівників у великих економіках. У зоні найбільшого ризику опиняться юристи й адміністративний персонал.

У Goldman стверджують, що якщо корпоративні інвестиції в ШІ зростатимуть такими ж темпами, як інвестиції в програмне забезпечення у 1990-х роках, тільки інвестиції у США можуть наблизитися до 1% ВВП США до 2030 року.