Франція подвоїть щомісячну кількість артилерійських снарядів, які передає Україні

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Уряд Франції планує подвоїти щомісячну кількість артилерійських снарядів калібру 155 мм, які передають Україні. Також «дуже скоро» українська армія отримає зенітно-ракетний комплекс SAMP-T.

Про це міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив в інтервʼю Le Figaro.

«Париж передасть наземне обладнання, необхідне для контрнаступу України: ми подвоюємо поставки 155-міліметрових снарядів до 2 тисяч на місяць з кінця березня», — сказав він.

Снаряди калібру 155 мм необхідні для західних артилерійських установок.

Лекорню також зазначив, що найближчим часом Україні передадуть систему ППО SAMP-T. Українські військові вже завершили на ній навчання.