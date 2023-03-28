Генштаб: Російські окупанти втратили за добу ще сім танків і 15 артсистем

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Getty Images / «Бабель»

Генеральний штаб ЗСУ опублікував орієнтовні втрати російського війська станом на 28 березня. Протягом минулої доби росіяни втратили вбитими близько 570 окупантів, ще сім танків, 13 бронемашин, 15 артилерійських систем, дві РСЗВ, 19 безпілотників, 9 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн, а також дві одиниці спецтехніки.

Загальні втрати війська окупантів від початку повномасштабного вторгнення зараз такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Росія в ніч проти 28 березня запустила по Україні 15 іранських дронів, 14 із них вдалося збити. Більшість з безпілотників збили в повітряному просторі Києва, однак один із російських БпЛА влучив по приватному підприємству в Дніпрі.