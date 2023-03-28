В Австралії золотошукач-аматор знайшов самородок вартістю $160 тисяч

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Darren Kamp / BBC

В Австралії чоловік із бюджетним металошукачем знайшов самородок вагою 4,6 кг, його вартість $160 тисяч.

Про це повідомляє BBC.

Знахідку чоловік зробив на золотих копальнях штату Вікторія, які були осердям «золотої лихоманки» в Австралії у 1800-х роках. Загалом камінь вагою 4,6 кг містив близько 2,6 кг золота. Гроші за камінь чоловік витратить на родину.

Даррен Камп, який оцінив та купив самородок, сказав, що це найбільший екземпляр, який він бачив за свою 43-річну карʼєру.

Darren Kamp / BBC