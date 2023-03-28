У Києві пролунали вибухи в двох районах — попередньо, потерпілих немає

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Уночі 27 березня в столиці пролунало кілька вибухів в Оболонському та Святошинському районах.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко о 23:49.

«Всі служби слідують на місце. Подробиці — згодом», — написав Кличко.

За його словами, у Святошинському районі палає приміщення магазину.

За попередніми даними міського голови, постраждалих немає. Пожежно-рятувальні служби працюють на місці пожежі, що зайнялася після вибуху.

Тим часом у столиці продовжує роботу ППО.