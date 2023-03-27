Фільм «Памфір» за перший вікенд зібрав у прокаті 2,4 млн грн. Це один з найкращих результатів українських драм

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За один вікенд, від 23 до 26 березня, українська драма «Памфір» зібрала у прокаті 2,4 млн грн, обігнавши за результатом першого вікенду драми «Мирний-21» Ахтема Сеітаблаєва та «Щедрик» Олесі Моргунець-Ісаєнко. Це один з найкращих результатів українських драм.

Про результати бокс-офісу повідомляє Film.ua Group.

У перший вікенд на фільм «Памфір» режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука прийшло майже 16 тисяч глядачів.

Історична драма «Мирний-21» у перший вікенд кіно-театрального прокату зібрала 1,9 млн грн, «Щедрик» — понад 1 млн грн, а «Максим Оса» — майже 956 тисяч грн.

Втім, «Памфіру» не вдалося обійти фільм «Ціна правди», який у перші дні показу в Україні зібрав майже 4 млн грн та більш як 40 тисяч глядачів.