Канада запровадила десятий пакет санкцій проти Ірану
- Автор:
- Анна Холоднова
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Канада запровадила додаткові санкції проти Ірану.
У списку обмежень опинилися вісім людей і дві організації, зокрема, високопосадовці «Корпусу вартових ісламської революції» і правоохоронних сил Ірану — вони потрапили під санкції за порушення прав людини в країні. Також у списку — високопосадовці, які займаються виробництвом безпілотників і балістичних ракет в Ірані.
Зокрема під санкціями Канади опинилися:
- Хасан Хасанзаде — командувач сил «Корпусу вартових ісламської революції» у Тегерані;
- Голамгоссейн Мохаммаді Асл — командувач сил «Корпусу вартових ісламської революції» у провінції Ардебіль;
- Аббас Нілфорушан — заступник командувача Оперативного командування «Корпусу вартових ісламської революції»;
- Аббас-Алі Мохаммадіан — начальник поліції Тегерану;
- Гассем Дамавандян — старший виконавчий директор Qods Aviation Industries;
- Надер Хун Сіаваш — директор організації аерокосмічної промисловості;
- Imen Sanat Zaman Fara — компанія, яка займається виробництвом обладнання для силових структур;
- Ravin Academy — навчальний заклад, який спеціалізується на кібербезпеці.