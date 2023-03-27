WSJ: Росія постачає Ірану кіберзброю в обмін на дрони

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IRANIAN SUPREME LEADER’S OFFICE/ZUMA PRESS

Росія постачає Ірану пристрої та програмне забезпечення для стеження та ведення кібервійни.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на американських та іранських посадовців.

Два роки тому країни підписали угоду про кіберспівпрацю, яка, за словами аналітиків, зосереджувалась лише на кіберзахисті. Ситуація змінилася після того, як Іран почав постачати росії дрони для війни в Україні.

За даними джерел WSJ, після цього російське керівництво вирішило, що переваги розвитку військової співпраці з Іраном переважують будь-які ризики. Від початку повномастабної війни в Україні росія надала Ірану засоби звʼязку та спостереження, а також пристрої для підслуховування та детектори брехні.

Імовірно, Москва вже поділилася з Іраном більш сучасними технологіями, які дозволять Тегерану зламувати телефони та програмне забезпечення, кажуть співрозмовники видання.

Дані дослідницького центру Університету Торонто Citizen Lab свідчать, що російська компанія «Протей» почала надавати технології іранському постачальнику мобільних послуг Ariantel. За інформацією Citizen Lab, програмне забезпечення «Протею» дозволяє владі Ірану стежити за іранцями, зокрема за тими, хто «зараз бореться з режимом».