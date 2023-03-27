Der Spiegel: Німеччина передала Україні 18 танків Leopard 2A6

Новини

Reuters

Німеччина передала Україні усі обіцяні 18 танків Leopard 2A6.

Про це пише Der Spiegel з посиланням на свої джерела.

Стверджується, що танки нещодавно були передані на українському кордоні разом із «великим пакетом озброєння та запасних частин». Протягом останніх двох місяців Бундесвер за прискореною програмою навчав українських танкістів і техніків. Скоріше за все, вони прибули до України разом із танками.

Крім Leopard 2, Німеччина також передала близько 40 обіцяних бойових машин піхоти Marder.