Директор МАГАТЕ приїхав у Запоріжжя і зустрівся з Володимиром Зеленським на ДніпроГЕС
- Автор:
- Софія Телішевська
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Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі приїхав у Запоріжжя і зустрівся з Володимиром Зеленським на ДніпроГЕС.
«Дніпровська ГЕС є невіддільною частиною системи, що забезпечує ядерну безпеку Запорізької АЕС. Володимир Зеленський показав мені нещодавню шкоду, завдану греблі», — написав він.
Також Гроссі вдруге відвідає Запорізьку атомну електростанцію, яка опинилася під російською окупацією. Його супроводжуватиме група експертів організації.
- ЗАЕС опинилася під окупацією російських військових на початку березня 2022 року і відтоді працює під їхнім контролем. Із серпня окупанти регулярно обстрілювали ЗАЕС та Енергодар, у звʼязку з чим станцію кілька разів повністю відʼєднували від енергомережі.
- У вересні на станції побувала делегація МАГАТЕ з 14 осіб, після чого на ЗАЕС залишилися співробітники агентства. Вони періодично змінюються.
- Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Володимир Зеленський заявляв, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, «світ залишається на межі радіаційної катастрофи».