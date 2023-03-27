Стартап Zigazoo запускає «нетоксичний» аналог TikTok для молоді

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Стартап Zigazoo запускає «нетоксичний» аналог TikTok, розрахований на дітей віком від 13 років. Як і в TikTok, у Zigazoo користувачі зможуть публікувати короткі відео, але модерація контенту буде більш жорсткою, ніж у соцмережі китайської ByteDance.

Про це пише Tech Crunch.

Ця платформа пропонує стиль потокового відео, але забороняє коментувати публікації. Відреагувати на них можна лише за допомогою коротких відео. У стартапі кажуть, що це має зменшити кількість негативних коментарів і тролінгу.

Zigazoo

Zigazoo

Користуватися застосунком можна буде без згоди батьків, проте в компанії запевнили, що вони додали заходів безпеки, які «сприятимуть позитиву» всередині Zigazoo.