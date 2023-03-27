Частина вихідного коду Twitter потрапила в мережу. Компанія шукає відповідального за злив
- Автор:
- Ліза Бровко
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SOPA Images / Getty Images
На одному з найбільших вебсервісів для спільної розробки програмного забезпечення GitHub невідомий виклав частини вихідного коду соцмережі Twitter. Компанія Ілона Маска 24 березня звернулася до GitHub з вимогою видалити код, проте як довго він був у відкритому доступі — невідомо.
Про це пише The New York Times.
У викладених даних була інформація про вразливості в системі безпеки, яку можуть використати хакери.
Twitter, як додає Bloomberg, уже поскаржився до окружного суду Каліфорнії з вимогою, щоб GitHub ідентифікував користувача FreeSpeechEnthusiast, який порушив авторські права соцмережі і виклав код, а також надав інформацію про всіх користувачів, які переглядали чи завантажували вихідні дані.
Наразі відомо, що цей обліковий запис зареєстрований на GitHub на початку 2023 року і, найімовірніше, не публікував нічого, крім коду. Twitter проводить внутрішнє розслідування, вважаючи, що опублікувати код міг один зі звільнених співробітників.
- Кількома днями раніше гендиректор Twitter Ілон Маск написав, що 31 березня соцмережа відкриє весь вихідний код, який використовується для рекомендацій твітів, щоб вносити в нього зміни в міру звернень користувачів, аби ті бачили менше «дурниць» у стрічці.
- На початку березня в роботі соціальної мережі Twitter стався найбільший збій, відколи його власником став Ілон Маск. У компанії це пояснили тим, що вони внесли внутрішні зміни, які мали непередбачувані наслідки.
- Наприкінці лютого Twitter звільнив щонайменше 200 співробітників. Це близько 10% із приблизно двох тисяч, які все ще працюють у компанії. Нагадаємо, що в жовтні 2022 року, коли американський мільярдер Ілон Маск придбав соцмережу, там було 7 500 працівників.