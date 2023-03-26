Збірна України з футболу програла збірній Англії у відборі на Чемпіонат Європи 2024 року

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Збірна України з футболу програла збірній Англії з рахунком 2:0. Це був перший матч української команди у відборі на Чемпіонат Європи 2024 року.

На 37 хвилині матчу Гаррі Кейн забив перший гол. За три хвилини Сака відправив мʼяч у дальній кут воріт. Решта першого тайму була без голів.

У другому таймі Соболь змінив Миколенка, Циганков — Мудрика, а Буяльський — Караваєва. На 74 хвилині Довбик замінив на полі Яремчука, а на 90-й Коноплянка замінив Степаненка, арбітр додав до основного часу 3 хвилини.

Однак ані ця заміна, ані додатковий час не допомогли збірній Україні забити. Голів у збірній Англії у другому таймі теж не було. Матч завершився з рахунком 2:0.