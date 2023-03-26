У Лівані через суперечливе рішення уряду люди почали одночасно жити в двох часових поясах

Новини

У Лівані уряд в останній момент вирішив відтермінувати перехід на літній час. Але багато людей відмовилися це робити — і тепер країна живе фактично у двох часових поясах.

Про це пише The Guardian.

Уряд вирішив перенести переведення годинників аж на 21 квітня, до завершення священного для мусульман місяця Рамадан. Хоча офіційно там своє рішення не пояснили, у ЗМІ зʼявилася розмова між премʼєром та спікером парламенту, в якій вони обговорювали, що так мусульмани зможуть завершувати піст на годину раніше.

Це лише посилило суперечності між мусульманськими та християнськими церквами. Зокрема, християни переважно виступили проти такого кроку та заявили, що все одно переведуть годинники.

І хоча державні установи були змушені не переводити годинники, багато приватних закладів, шкіл, установ, організацій оголосили, що все одно переходять на літній час. Навіть різні пошуковики в інтернеті на запитання «Котра година в Лівані?» видають різні результати.