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Північна Македонія планує передати Україні 12 бойових гелікоптерів Мі-24. Це рішення уряд обговорить у середу.

Про це розповіла міністр оборони країни Славʼянка Петровська в інтервʼю Alsat.

За її словами, Генштаб Північної Македонії завершив аналіз, чи може країна надати Україні гелікоптери Мі-24. Там вирішили, що це не вплине суттєво на боєздатність країни.

«Вся техніка, яка наразі передана, це, по-перше, на прохання українців, вона їм потрібна, українська армія вміло нею користується. І це техніка, у якої відповідно до наших планів завершується термін експлуатації», — сказала Петровська.

Крім того, Міністерство оборони країни придбає нові багатоцільові вертольоти, ймовірно, вісім одиниць.

Мі-24 — радянський штурмовий гелікоптер для підтримки військ на полі бою. Був основним бойовим гелікоптером країн СРСР та соцтабору.