Петиція про започаткування Дня вшанування захисників Маріуполя набрала необхідну кількість голосів. Тепер її розгляне Зеленський
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Нужненко Сергій \ УНИАН
Петиція про запровадження Дня вшанування захисників Маріуполя на сайті Офісу президента набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її повинен розглянути Володимир Зеленський.
Про це повідомляється на сайті ОП.
Ініціатором петиції стала дружина одного з командирів оборонців Маріуполя Дениса «Редіса» Прокопенка Катерина. Вона зареєструвала петицію 23 березня.
Жінка зазначила, що оборона міста дала змогу Україні виграти час, перегрупувати війська, отримати західне озброєння, мобілізувати резерви та не дати росіянам розвинути успіх на інших ділянках фронту.
Оборону за наказом президента завершили 20 травня — саме цей день пропонують зробити Днем вшанування захисників Маріуполя.
- Із початку повномасштабного вторгнення за Маріуполь точилися запеклі бої. Росіяни обстрілювали його забороненими боєприпасами та щодня здійснювали по кілька авіанальотів. Місто опинилося в облозі вже в перші дні війни.
- Кілька місяців захисники Маріуполя оборонялися в повному оточенні. Зрештою вони зайняли оборону на заводі «Азовсталь». Тривалий час велися перемовини про можливе їхнє звільнення, і 16 травня президент Володимир Зеленський віддав наказ здаватися в полон. Протягом кількох днів з «Азовсталі» вийшли понад дві тисячі українських військових. За домовленостями росіяни потім мали їх обміняти. Аж у вересні Україні вдалося звільнити перших оборонців Маріуполя, а також пʼятьох їхніх командирів. Денис «Редіс» Прокопенко, Святослав «Калина» Паламар, Сергій «Волина» Волинський, Олег Хоменко та Денис Шлега були інтерновані до Туреччини — вони залишатимуться там до кінця війни.