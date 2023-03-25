Війська росії почали активніше застосовувати керовані авіабомби — для України це виклик
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Війська росії почали активніше застосовувати для ударів по українських об’єктах керовані авіабомби — для України це виклик, оскільки у ворога їх багато, а їхня переробка дешевша і швидша.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Як приклад він навів 500-кілограмові радянські бомби ФАБ-500. Окупанти можуть робити їх керованими, встановлюючи на них крила і примітивну навігацію. Перероблені бомби здатні планувати на відстань 50 і більше кілометрів, тому ворожій авіації не потрібно підлітати до кордону і наражати себе на небезпеку.
«Це набагато дешевше для росіян, ніж виготовляти в умовах санкцій і застосовувати проти українців дуже коштовні ракети», — пояснив Ігнат.
- На початку березня повідомлялось, що росіяни вперше використали проти України нову керовану плануючу авіабомбу УПАБ-1500В вагою 1 500 кг. Її скинули на обʼєкт у Чернігівській області.
- У Повітряних силах ЗСУ заявили, що для захисту від таких авіабомб Україні потрібні сучасні винищувачі та більше систем ППО Patriot. Там додали, що збитий 3 березня над Єнакієвим Су-34, імовірно, ніс таку бомбу.
- Вже з середини березня росіяни під час ракетних атак почали використовувати більше керованих авіаракет і бомб у комбінації з дронами-камікадзе. Крилатих ракет в атаках стало менше.