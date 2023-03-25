Зеленський скептично ставиться до «мирного плану» від Китаю. Він хоче говорити з Сі Цзіньпіном, але зворотного сигналу не отримав
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Президент України Володимир Зеленський заявив, що скептично ставиться до запропонованого Китаєм так званого мирного плану, який включає 12 пунктів і закликає Україну до переговорів із росією.
Про це він заявив в інтервʼю японському виданню Yomiuri Shimbun.
Зеленський сказав, що без повного виводу військ росії з України ніяких переговорів не може бути. Повага до суверенітету і територіальної цілісності повинна стояти на першому місці.
Він розповів, що не отримав від Китаю пропозиції бути посередником і не отримував пропозиції зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, хоча українська сторона через дипломатичні канали давала прямі сигнали.
- 24 лютого 2023 року Міністерство закордонних справ Китаю опублікувало «мирний план» врегулювання війни рф проти України. Пекін закликає до переговорів. План — це 12 принципів, які, на переконання авторів, мають сприяти закінченню війни рф проти України. Слово «війна» в документі не вживається — в англійській версії документа автори вживають слова «конфлікт» і «українська криза». У плані також є пункт про повагу до суверенітету «всіх країн» і припинення «односторонніх санкцій».
- Спочатку Зеленський назвав ці пропозиції лише думками, а загалом позитивно оцінив той факт, що Китай почав говорити про Україну. Очікувалося що після березневого візиту лідера Китаю в Москву відбудеться розмова між Сі Цзіньпіном і Зеленським, але в Офісі президента кажуть, що наразі з організацією виникли певні складнощі через позицію Китаю.