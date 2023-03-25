Україна в ніч на 26 березня перейде на літній час

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mat_n / Flickr

У ніч з 25 на 26 березня Україна перейде на літній час — тобто на годину вперед.

Як і зазвичай, в останню неділю березня українці о 03:00 «переведуть стрілки» годинників на 04:00.

Запровадження літнього часу є загальноприйнятою міжнародною практикою. Зокрема, у ЄС годинники також переводять у кінці березня та наприкінці жовтня (зимній час). Це робиться відповідно до біологічного часу та заради економії електроенергії.