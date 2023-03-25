Путін зацікавлений у «вічній війні»: лише так він зможе зберегти владу надовго. Провідні світові медіа про війну 24 березня

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«Бабель»

Диктатор володимир путін має чітку потребу, щоб війна з Україною тривала настільки довго, наскільки це можливо, пишуть у статті в авторитетному американському виданні Foreign Affairs науковці-політологи Еріка Франц і Андреа Кендал-Тейлор. Перемогти українців росія вже точно не зможе, а після поразки в середньому половина диктаторів, за висновками останніх десятиліть, втрачають владу. Часто для них це супроводжується і втратою життя. Натомість поки війна триває, вони в більшій безпеці, ніж навіть у мирні часи.

Авторки пояснюють, чому так відбувається. По-перше, нація гуртується ― навіть якщо розв’язана її лідером війна несправедлива. Змобілізований хронікою з поля бою і втратами народ «об’єднується довкола прапора своєї країни», забувши на певний час про розбіжності в політичних поглядах. Так сталося в Україні. На жаль, і в росії після початку її повномасштабного вторгнення підтримка путіна зросла. По-друге, в умовах війни влада має ще більше інструментів для придушення спротиву. Усіх критиків можна обізвати ворогами у війні та нейтралізувати. Свободу преси в росії зараз обмежено більше, ніж будь-коли, ходити на мітинги стало ще небезпечніше. Звісно, збіднення населення і втрата перспектив у найосвіченіших росіян може викликати ріст невдоволення. Але допоки силовики перебувають під контролем диктатора, народ висловлює свою незгоду з режимом переважно на кухнях. Франц і Кендал-Тейлор згадують ситуацію з Венесуельським диктатором Ніколасом Мадуро. Попри масове невдоволення венесуельців станом справ у країні ― її фактичним економічним крахом, Мадуро з допомогою армії жорстоко придушив усі протести та досі залишається при владі. Загалом, лише 7% диктаторів, які розв’язували війни, позбувалися влади до завершення бойових дій.

Кремль доволі вміло маневрує, відправляючи на війну представників найменш захищених верств росіян, як-от в’язнів із бідних регіонів. Також путін намагається цементувати підтримку війни, запевняючи, що йдеться саме про виживання росії та боротьбу з не просто з Києвом, але з підступним Заходом. Цим він закладає підвалини для того, щоб війна тривала ще хоча б 10 років, впевнені Франц і Кендал-Тейлор. Але точно так само, як путін використовує війну, щоб залишитись при владі, Україна та її союзники можуть використати його страх втратити владу, аби завершити війну.

Як ідеться у статті, потрібно створити умови, коли для путіна став би очевидним ризик зазнати жорсткої поразки. Конкретніше ― надати Україні достатньо зброї для того, щоб вона могла якщо не повністю вийти на кордони 1991 року, то принаймні створити чітку загрозу для окупанта у Криму та частинах Донеччини й Луганщини, які росія контролювала до 24 лютого 2022-го. Сам факт того, що Київ може повернути Крим, зробить путіна готовим до переговорів на вигідних для України умовах, вважають авторки. А після укладання мирного договору потрібно якнайшвидше прийняти Україну до НАТО, убезпечивши її від майбутніх посягань росіян.

Досі Захід вважав головним ризиком у війні ескалацію з боку росії та постачав Україні зброю з огляду на це. Авторки статті вважають, що насправді найбільшим ризиком є затягування цієї війни, адже із часом підтримка України з боку демократичних країн може ослабнути, оскільки тамтешня влада переключиться на інші проблеми. Тому найкраща тактика зараз ― надати Києву якомога більше зброї, потрібної для деокупації українських земель. Бо саме це, як ніщо інше, наближає мир.

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