Зеленський утворив у Луганській області три військові адміністрації

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Reuters / «Бабель»

Президент Володимир Зеленський своїм указом заснував три військові адміністрації в Луганській області. А саме:

Гірську міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області;

Попаснянську міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області;

Сєвєродонецьку міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області.

Вони діятимуть замість військово-цивільних адміністрацій. Зараз усі три населені пункти тимчасово перебувають під окупацією росіян.