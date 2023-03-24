Естонія вислала ще одного російського дипломата
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Ville Säävuori / Flickr
Міністерство закордонних справ Естонії оголосило дипломата посольства рф персоною нон грата і вимагає від нього залишити країну протягом пʼяти днів.
Про це повідомляє естонський мовник ERR.
За словами голови МЗС Урмаса Рейнсалу, депортують Олександра Савінова, який працював консулом у російському посольстві.
За даними МЗС, російський дипломат активно займався підривом безпеки та конституційного ладу Естонії, поширенням пропаганди, яка виправдовує війну росії, і розколом естонського суспільства. Тепер він повинен залишити країну не пізніше 29 березня.
- 11 січня Естонія наказала кардинально скоротити представництво в російському посольстві. Через це воно припинило приймати заяви на вихід із громадянства та скоротило консульські послуги для росіян.
- 23 січня росія викликала посла Естонії Маргуса Лайдре й наказала йому покинути рф до 7 лютого. Рівень дипвідносин між Естонією та росією понизили до рівня тимчасових повірених у справах.