Ексрадника голови Фонду держмайна взяли під варту у справі про збитки державі на понад 500 мільйонів

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Вищий антикорупційний суд взяв під варту колишнього радника голови Фонду державного майна, який, як стверджує слідство, був учасником злочинної організації.

Про це пише пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Тримати під вартою ексрадника будуть до 20 травня 2023 року, якщо той не внесе застави в розмірі 5,4 мільйона гривень.

Утім, ухвалу про запобіжний захід можуть оскаржити в Апеляційній палаті ВАКС упродовж пʼяти днів з дня оголошення судового рішення, тобто з 24 березня.

Кілька днів тому Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньому голові Фонду державного майна Дмитру Сенниченку. Йому закидають організацію злочинного угрупування, яке протягом 2019—2021 років заволоділо понад 500 мільйонів гривень коштів держпідприємств — «Одеського припортового заводу» й «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії». Сума хабара, яку, ймовірно, отримали члени організації за весь час контролю над «Одеським припортовим заводом», перевищує 2 мільярди гривень.